شكرا لقرائتكم خبر عن نقل خبرات وتطبيقات «ملكية الجبيل» لوفد عماني والان نبدء بالتفاصيل

زار مدير دائرة المشاريع بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان «مدائن» م.ناصر المبسلي، والوفد المرافق له، مركز الزوار بالهيئة الملكية بالجبيل، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم عدد من مسؤولي قطاع الاستثمار والشؤون الفنية.‬

وأكد م.ناصر المبسلي، أن الهدف من الزيارة هو الاستفادة من الخبرة العريقة للهيئة الملكية بالجبيل، ومنهجية هذه الخبرة، وتطبيقاتها بمدينة الجبيل الصناعية، وذلك بناء على التعاون المشترك بين الجهات في دول مجلس التعاون.‬

وأشار إلى أن أبرز ما لفت انتباه الوفد خلال الزيارة، هو دقة التنظيم، والتخطيط المدروس بعناية، مضيفا: «وجدنا مراعاة لعدة جوانب منها الاستدامة البيئية، وتكوين بنية أساسية تحتية راقية المواصفات والمقاييس، وكانت الاستفادة من هذه الزيارة كبيرة».

واستهدفت الزيارة كذلك، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع والتعرف على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية، وأبرز الأنظمة والآليات المتبعة في صيانة وتشغيل البنية التحتية.‬

وشاهد الوفد عرضا مرئيا، قدمه رئيس قسم مساندة المشاريع بالهيئة الملكية بالجبيل م.حسين الشمري، يحاكي مراحل مشاريع الهيئة الملكية بالجبيل، وطرق عملها.‬