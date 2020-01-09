شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مرتاد جرائم السرقة وإشهار السلاح والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن متورط في عدد من جرائم السرقة تحت تهديد السلاح. ووفقا لما صرح به المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، فإن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت - بفضل الله تعالى - عن القبض على مواطن - في العقد الثالث من العمر-، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم السرقة، وإشهار السلاح وتهديد حياة الآخرين بمحافظة عنيزة، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مرتاد جرائم السرقة وإشهار السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.