شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق سوق الطيور بالقطيف احترازيا لعدم نقل الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة القطيف أمس الأول، سوق الطيور في المحافظة، ومنعت أي تجمع للطيور أو في المنطقة المحيطة بالأماكن التي اعتاد بائعو الطيور التجمع فيها، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وعدم انتقال الأمراض.

وأخلت فرق البلدية الموقع الذي يقام عليه سوق شعبي للطيور؛ لمنع بيع جميع أنواع الطيور والحيوانات الأخرى، وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف م. ناصر آل ظفر، أن قرار إغلاق سوق الطيور يأتي كإجراء احترازي، مبينا أن عدد البسطات التي تقوم أسبوعيا بعرض مختلف أنواع الطيور يبلغ نحو 104 بسطات، مؤكدا أن صلاحية البلدية تتمثل في إغلاق السوق ومنع الباعة من التواجد، ليتم تنظيف وغسل الموقع على الفور.

وأكد إبلاغ جميع الموجودين بالموقع بالإخلاء الفوري وحمل ما يعرضونه من طيور وحيوانات والتوقف عن البيع فورا، فيما تم إبلاغ جميع المتواجدين بعدم تكرار التجمع بالموقع مستقبلا.