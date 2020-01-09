شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبنى طالبات الدراسات العليا بمقر جامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل
واطلع مدير الجامعة على مرافق المبنى التي تحتوي 18 قاعة دراسية و4 معامل مهيئة بجميع المتطلبات والإمكانيات التي توفر للطالبات بيئة محفزة قادرة على منحهن يوما دراسيا متكاملا، ومجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، كما تقدر طاقة المبنى الاستيعابية بـ404 طالبات، واستغرق تنفيذه مدة 48 يوما ما يعادل 468 ساعة عمل، بمساهمة 38 من مهندسي وعاملي شركة وادي مكة العقارية.
ونوه د.الشاعري بدعم ومتابعة المدير لأعمال المشروع الذي يوفر بيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم، ويعين الطالبات على إكمال مسيرتهن التعليمية في الدراسات العليا بسهولة ويسر وخلق جو دراسي وإبداعي يحفزهن على المزيد من الإنجاز والعطاء.
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