شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبنى طالبات الدراسات العليا بمقر جامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير جامعة أم القرى د.عبدالله بافيل، أمس، بمقر الطالبات بالزاهر، مبنى «ز» لطالبات الدراسات العليا، بعد انتهاء مشروع تأهيل المبنى، وذلك بحضور عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية د.علي الشاعري، وعدد من وكلاء ووكيلات الجامعة.

واطلع مدير الجامعة على مرافق المبنى التي تحتوي 18 قاعة دراسية و4 معامل مهيئة بجميع المتطلبات والإمكانيات التي توفر للطالبات بيئة محفزة قادرة على منحهن يوما دراسيا متكاملا، ومجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، كما تقدر طاقة المبنى الاستيعابية بـ404 طالبات، واستغرق تنفيذه مدة 48 يوما ما يعادل 468 ساعة عمل، بمساهمة 38 من مهندسي وعاملي شركة وادي مكة العقارية.

ونوه د.الشاعري بدعم ومتابعة المدير لأعمال المشروع الذي يوفر بيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم، ويعين الطالبات على إكمال مسيرتهن التعليمية في الدراسات العليا بسهولة ويسر وخلق جو دراسي وإبداعي يحفزهن على المزيد من الإنجاز والعطاء.