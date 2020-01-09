اخبار السعوديه

تدشين مبنى طالبات الدراسات العليا بمقر جامعة أم القرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبنى طالبات الدراسات العليا بمقر جامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير جامعة أم القرى د.عبدالله بافيل، أمس، بمقر الطالبات بالزاهر، مبنى «ز» لطالبات الدراسات العليا، بعد انتهاء مشروع تأهيل المبنى، وذلك بحضور عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية د.علي الشاعري، وعدد من وكلاء ووكيلات الجامعة.

واطلع مدير الجامعة على مرافق المبنى التي تحتوي 18 قاعة دراسية و4 معامل مهيئة بجميع المتطلبات والإمكانيات التي توفر للطالبات بيئة محفزة قادرة على منحهن يوما دراسيا متكاملا، ومجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، كما تقدر طاقة المبنى الاستيعابية بـ404 طالبات، واستغرق تنفيذه مدة 48 يوما ما يعادل 468 ساعة عمل، بمساهمة 38 من مهندسي وعاملي شركة وادي مكة العقارية.

ونوه د.الشاعري بدعم ومتابعة المدير لأعمال المشروع الذي يوفر بيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم، ويعين الطالبات على إكمال مسيرتهن التعليمية في الدراسات العليا بسهولة ويسر وخلق جو دراسي وإبداعي يحفزهن على المزيد من الإنجاز والعطاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مبنى طالبات الدراسات العليا بمقر جامعة أم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا