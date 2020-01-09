شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام 43 مقيما من جنسيات مختلفة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد مدير مكتب «هداية» الشيخ عبدالرحمن القرني، بالجهود الكبيرة التي بذلها 15 داعية من جنسيات مختلفة والعاملون بالمكتب والمتطوعون، الذين ما زالوا يساهمون في العمل الخيري بالدعوة إلى الله طوال السنوات الماضية، حيث نظم المكتب العديد من المحاضرات والدروس الشرعية، التي استفاد منها 56 ألف شخص من المواطنين والمقيمين، ووزع خلالها ما يقارب 3 آلاف مادة وهدية دعوية خلال الشهر الماضي، إضافة إلى إسلام 43 أجنبيا بينهم 12 امرأة، مبينا استفادة 3613 شخصا من الكلمات والدورات، وكذلك 320 من المحاضرات، وعدد 47 فتاة من نادي حكايا الفتيات الذي ينظمه القسم النسائي.
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