شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام 43 مقيما من جنسيات مختلفة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن 43 مقيما من جنسيات مختلفة اعتناقهم الإسلام في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات «هداية» بالخبر خلال الشهر الماضي، بعد أن نظمت لهم العديد من البرامج الدعوية داخل المكتب وفي مقر أعمالهم وأماكن وجودهم، في الوقت الذي نظم المكتب العديد من المحاضرات والكلمات الدعوية وكذلك الزيارات المدرسية التي استفاد منها 1937 طالبا وطالبة، متضمنة موضوعات دعوية وإرشادية هادفة داخل المدارس.

وأشاد مدير مكتب «هداية» الشيخ عبدالرحمن القرني، بالجهود الكبيرة التي بذلها 15 داعية من جنسيات مختلفة والعاملون بالمكتب والمتطوعون، الذين ما زالوا يساهمون في العمل الخيري بالدعوة إلى الله طوال السنوات الماضية، حيث نظم المكتب العديد من المحاضرات والدروس الشرعية، التي استفاد منها 56 ألف شخص من المواطنين والمقيمين، ووزع خلالها ما يقارب 3 آلاف مادة وهدية دعوية خلال الشهر الماضي، إضافة إلى إسلام 43 أجنبيا بينهم 12 امرأة، مبينا استفادة 3613 شخصا من الكلمات والدورات، وكذلك 320 من المحاضرات، وعدد 47 فتاة من نادي حكايا الفتيات الذي ينظمه القسم النسائي.