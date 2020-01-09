شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدعو 375 متقدما لمقابلات وظيفية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن المقابلات الشخصية تبدأ من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، منوهة إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة، وتشمل: الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج ونسخة منها. وأشارت إلى أن الوظائف المعلنة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 03 جمادى الأولى 1441هـ، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة. وبينت أن الشروط الخاصة بالوظائف تتطلب توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطبيب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجي مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية. وبإمكان المتقدمين الاستفسار من خلال الرقم: 0112038888 - تحويلة 1067، والاطلاع على الأسماء المرشحة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط:
(https://bit.ly/2FtVfKh).
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