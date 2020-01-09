شكرا لقرائتكم خبر عن مشغلو مهرجانات جازان ملزمون بمسؤولي سلامة والان نبدء بالتفاصيل

كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جولاتها التفتيشية الوقائية على مواقع الفعاليات والمهرجانات التي تشهدها المنطقة حاليا، وذلك قبل تشغيلها، للتأكد من توفر متطلبات السلامة وتوفر جميع أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وسلامة جميع الألعاب الكهربائية والهوائية قبل التشغيل؛ بهدف سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد د. عبدالله الشهري أن دوريات السلامة تواصل تكثيف جولات الكشف الوقائي، وذلك للتأكد من التزام جميع مواقع المهرجانات والفعاليات بمتطلبات السلامة اللازمة، واكتمال أنظمة الوقاية والحماية من الحرائق وفق لوائح وتعليمات الدفاع المدني، مع التأكيد على تخصيص مسؤولي سلامة بتلك المواقع وفق لائحة المختص لأعمال السلامة ومسؤوليتهم، والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات بمتطلبات السلامة والإلمام التام بكيفية استخدام معدات وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق في أعمال المواجهة الأولية، والإشراف على عمليات الإخلاء إلى مناطق التجمع الآمنة عند حدوث أي طارئ إلى حين وصول فرق الدفاع المدني.

وبين أن الدفاع المدني يشارك في لجنة الألعاب النارية، والتأكد من سلامة مواقعها المحددة مع ضرورة تقيد جميع العاملين بالشركة المسؤولة عن إطلاق الألعاب النارية بالسلامة والصحة المهنية ومتطلبات السلامة اللازمة مع وجود المسافة الآمنة بين هذه الألعاب والزوار، حيث تتمركز فرق من الدفاع المدني أثناء عملية إطلاق الألعاب النارية تحسبا لأي طارئ، كما يقوم ضباط ومفتشو السلامة بالتأكد من وجود شهادات فحص لجميع ملاهي الألعاب في المهرجانات التي تثبت سلامتها من أي خلل أو ملاحظات من قبل الشركات المعتمدة في مجال فحص تلك الألعاب، وذلك بهدف سلامة مستخدميها وتجنب أي حوادث.