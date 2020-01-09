شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القفل تكثف رش تجمعات مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

كثفت فرق مكافحة الحشرات ورش المبيدات في بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة من أعمال رش أماكن تجمع مياه الأمطار والأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية؛ بهدف القضاء على أماكن التلوث الحشري ومنع انتشارها. وأوضح رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي أن أعمال الرش بمركز القفل تتم وفق الخطة والجدول الزمني المعدين للرش داخل الأحياء والقرى والأودية التي تقع في نطاق عمل البلدية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية، وعدم رمي مخلفات المباني والنفايات بشكل عشوائي، والعمل على وضعها بالمرمى المخصص لها؛ حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وتفاديا للغرامات والجزاءات المترتبة على ذلك.

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