شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 مصانع بطاريات ومواقع لتجهيز الفحم بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير الخدمات ببلدية جنوب مكة الفرعية هتان الحكمي أنه تم خلال الحملة إزالة مواقع تجهيز الفحم وإتلاف 192 وعاء لتخزين الفحم وإزالة 4 مصانع لصنع البطاريات، مؤكدا استمرار الحملات الميدانية خلال هذه الأيام والتي تشهد فيها العاصمة المقدسة انخفاضا ملحوظا لدرجات الحرارة وتزايدا على طلب الحطب للتدفئة والطهي.
من جهته، أكد رئيس البلدية م.حمدي قدح أن أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات المختصة تسعى للمحافظة على البيئة، وتساهم في الحفاظ على الغطاء النباتي من خلال الحملات الميدانية لمنع ممارسة الاحتطاب العشوائي، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وعدم الاحتطاب والإضرار بالأشجار، لافتا إلى توفر البدائل المناسبة المستوردة من الحطب والفحم.
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