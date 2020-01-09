شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف مستفيد من بنك الدم بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

قدم مختبر بنك الدم بمستشفى حفر الباطن المركزي خدماته لـ25 ألفا و743 مستفيدا، شملت الفحوصات الكيميائية، وأبحاث الدم والهرمونات والفيروسات والميكروبات وتشريح الأنسجة. وتضمنت الخدمات المقدمة برامج تثقيفية لتوعية المستفيدين بالفحوصات وأهميتها في الكشف عن الفيروسات والميكروبات المختلفة كتقييم الحالة الصحية للفرد، وتشخيص المشكلات الصحية، والوقاية منها، كما نفذ بنك الدم حملات تبرع بالدم لرفع معدل مخزون الدم بالمستشفى.

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