شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف مستفيد من بنك الدم بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت الخدمات المقدمة برامج تثقيفية لتوعية المستفيدين بالفحوصات وأهميتها في الكشف عن الفيروسات والميكروبات المختلفة كتقييم الحالة الصحية للفرد، وتشخيص المشكلات الصحية، والوقاية منها، كما نفذ بنك الدم حملات تبرع بالدم لرفع معدل مخزون الدم بالمستشفى.
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