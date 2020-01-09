شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستشفيات بالشرقية تنقذ طفلة مصابة بتمزق في القصبة الهوائية والان نبدء بالتفاصيل
وكان الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام قد استقبلوا طفلة تعاني تمزقا في القصبة الهوائية وهي بحاجة عاجلة للتدخل الجراحي، مما اضطرهم إلى نقلها من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بتنسيق سريع، إلا أن الفريق الطبي واجه صعوبة بسبب انخفاض الأكسجين في الدم «أنبوب التنفس في القصبة الهوائية، مع صعوبة إصلاح القصبة الهوائية في نفس الوقت»، وتمت الاستعانة بالأطباء في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، حيث استقبلها الفريق الطبي، وقام بتحويل مجرى الدم من القلب إلى جهاز الأكسدة والذي يعود للجسم «بيباس»، بما يضمن بقاء الدم في حالة تشبع أكسجيني يمكن من خلاله إجراء العملية بسهولة ويسر.
وتكللت العملية الجراحية بنجاح باهر، نتيجة التعاون والتكامل بين 3 منشآت طبية تابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى سرعة التنسيق والنقل حفاظا على حياة الطفلة المريضة، حيث تم نقلها بعد نجاح التدخل الجراحي إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وحالتها مستقرة بعد سحب الأنابيب منها وتتماثل للشفاء.
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