شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة»: سقوط المطلوب آل عمار في حي البحاري بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة أنه إلحاقاً للبيان المعلن عنه في 1438، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنياً الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم 9 أشخاص ومنهم المطلوب على تلك القائمة محمد بن حسين علي آل عمار، فقد تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة صباح أول أمس، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية، ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية، وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، ما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف، ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد.

وقد ضُبط بحوزته أسلحة متنوعة متمثلة في الآتي: كوع متفجر، وسلاح من نوع رشاش، ومسدسين جلوك، و464 طلقة رشاش حية، و160 طلقة مسدس حية، و5 مخازن مسدس مذخرة، و13 خزنة رشاش مذخرة، وسكين، ومبلغ مالي.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتجدد الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، كما تهيب في الوقت ذاته بكافة المواطنين والمقيمين بالمبادرة إلى الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية 990 بأي معلومات تتوافر لديهم عن أي من المطلوبين أمنياً أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها.