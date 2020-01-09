شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة»: سقوط المطلوب آل عمار في حي البحاري بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وقد ضُبط بحوزته أسلحة متنوعة متمثلة في الآتي: كوع متفجر، وسلاح من نوع رشاش، ومسدسين جلوك، و464 طلقة رشاش حية، و160 طلقة مسدس حية، و5 مخازن مسدس مذخرة، و13 خزنة رشاش مذخرة، وسكين، ومبلغ مالي.
ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتجدد الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، كما تهيب في الوقت ذاته بكافة المواطنين والمقيمين بالمبادرة إلى الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية 990 بأي معلومات تتوافر لديهم عن أي من المطلوبين أمنياً أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها.
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