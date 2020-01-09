شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تنظم سلسلة محاضرات وكلمات والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك ضمن سلسلة المحاضرات والكلمات التي يلقيها د. الشراري بتنظيم من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع مكتب منارات العطاء التعاوني للدعوة والإرشاد بالدمام.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات والكلمات في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال الدعوة إلى الله، وتوعية الناس وتبصيرهم، بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
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