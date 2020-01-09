شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الإعلام المتخصص يسهم في نقل الصورة المشرقة لكل قطاع والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس مع المحرر في صحيفة (عكاظ) عبدالله الغزال، والمحرر بصحيفة (الرياضية) حسام النصر، بمناسبة فوزهما بجائزة التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م في فرع الإعلام الأولمبي، والتي نظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.
وأشار سموه إلى أن هذا التميز يحتم على الجميع العمل الجاد والمتقن من أجل المنافسة على كافة المستويات، والحرص على إيضاح التميز في القطاعات الرياضية في المملكة، لا سيما في قطاعات الألعاب المختلفة، والفئات السنية، والتي تشهد حراكا متواصلا بفضل ما تحظى به من دعم، مباركا سموه للغزال والنصر هذه الجائزة، متمنيا لهما التوفيق.
من جهته عبر عبدالله الغزال عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للعمل الإعلامي، وتحفيزه لمنسوبي وسائل الإعلام في المنطقة للمنافسة والتميز على مستوى المملكة وفي المحافل الإقليمية والعالمية.
كما عبر حسام النصر عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته التوجيهية وتحفيزه لبذل المزيد، مبينا أن دعم سموه غير المستغرب، دفع بأبناء المنطقة الشرقية العاملين في المجال الإعلامي لبذل المزيد.
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