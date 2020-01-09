شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 95 % من مشروع سوق الخضار في صفوى والان نبدء بالتفاصيل

تعكف بلدية صفوى، التابعة لبلدية محافظة القطيف، على تسوية وتهيئة مواقف سوق الفاكهة والخضار بمركز صفوى، والسوق ككل، في أقرب وقت، وفي أحسن حال.

وأكد رئيس بلدية القطيف المكلف م. ناصر آل ظفر، أن بلدية المحافظة متمثلة ببلدية مركز صفوى، أنجزت أكثر من 95% من مشروع سوق الخضار والفاكهة.

ولفت آل ظفر إلى أن البلدية تنفذ أعمال تجهيز مواقف السيارات لسوق الخضار في الوقت الراهن، مضيفا: «نسعى جاهدين لإنهاء السوق، وننظر بعين الاعتبار لمنع تجمع أي مياه للأمطار في الموقع».

واختتم بأن الخطة لإنهاء السوق تسير بحسب ما خطط لها، وأن بلدية القطيف تضع طاقتها، ومستمرة في عملها؛ لإنهاء وتركيب الأرصفة وتخصيص المواقف للسوق.