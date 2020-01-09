شكرا لقرائتكم خبر عن 51 مليون عملية نفذتها جوازات الشرقية في عام والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جوازات المنطقة الشرقية، عن إنجاز نحو 51428238 عملية خلال عام 2019م، وذلك من خلال جميع فروعها في المنطقة.

وبينت أن مجموع عمليات إصدار وتجديد الجوازات السعودية بلغ 587897 عملية، و 1504447 عملية للمقيمين، فيما بلغ مجموع العابرين من خلال منافذ جوازات المنطقة الشرقية 49411577 شخصا، في حين بلغ مجموع عمليات إدارات وشعب متابعة الوافدين للمحالين إليها والمرحلين 75683 عملية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة جوازات الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن عمل جوازات المنطقة الشرقية تميز خلال عام 2019م بالسلاسة رغم كثافة العابرين عبر المنافذ، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه من معاملات في الإدارات والشعب جاء بفضل الله وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ودعم مدير الجوازات اللواء سليمان اليحيى، ومتابعة مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم السويلمي.