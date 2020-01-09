شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير خلايا ضوئية لإنارة «نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الإنارة وضمن أعمالها الدورية بالانتهاء من عمل صيانة للإنارة لشواطئ نصف القمر، حيث تم تغيير الخلايا الضوئية للأعمدة. من جهة أخرى، كثفت بلدية الظهران ممثلة بإدارة صحة البيئة وضمن حملة الرقابة البلدية جولاتها على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

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