شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة ورش لمفتشي العمل والتنمية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل
واشتملت المؤشرات على دليل توطين القطاع السياحي -المرحلة الأولى-، وإجراءات التعامل مع حالات التعديات السلوكية من قبل المفتشين، وسلوكيات وصلاحيات ودور ومحظورات التفتيش، وطريقة التعامل مع المفتشين في حالة ارتكاب محظور حسب النظام، وإعداد التقارير من قبل المفتش وتدقيقها من قبل رئيس القسم وشرح معادلة التفتيش.
يذكر أن إدارة التفتيش بفرع الوزارة مستمرة في تقديم ورش العمل التي تسهم في رفع كفاءة التفتيش بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر حزمة ورش لمفتشي العمل والتنمية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.