شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 شخصية عالمية بمنتدى الأمن السيبراني في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
ويعد المنتدى الحدث الأبرز على المستويات الإقليمية والدولية. وهذا المنتدى هو من أكبر المنتديات المعنية بالأمن السيبراني؛ إذ يجمع تحت سقف واحد أكثر من 1000 شخصية من أبرز صنّاع القرار والخبراء وقيادات الشركات الرائدة والمعنيين في هذا المجال، كما يشارك فيه نخبة من أبرز المتحدثين حول العالم من قيادات الجهات الحكومية والدولية المعنية بالأمن السيبراني، وغيرها من القطاعات ذات الصلة، وعدد من الباحثين والأكاديميين، لمناقشة التحديات والأخطار السيبرانية، وبحث الفرص الاقتصادية والتنموية في قطاع الأمن السيبراني.
ويسلط المنتدى الضوء على خمسة محاور تحت شعار «تضافر الجهود نحو عالم سيبراني أفضل»، عبر أكثر من 50 محاضرة وجلسة نقاش. يركز المحور الأول على المخاطر السيبرانية التي تشكل تهديداً عالمياً. فيما تركز المحاور الأربعة الأخرى على عدد من المواضيع الأساسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
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