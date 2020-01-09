اخبار السعوديه

مركز الملك سلمان يدشن المساعدات في ثمود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن المساعدات في ثمود والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية في مديرية ثمود بمحافظة حضرموت. ويتضمن المشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية خلال العام الجاري، يستفيد منها 90,000 فرد من الأسر الفقيرة والنازحين، في مديريات ثمود ورماه والقف، إلى جانب محافظات المهرة، الجوف، مأرب.

وأشاد عضو مجلس النواب الشيخ صالح العامري باهتمام المملكة ممثلة في المركز بالمديريات الصحراوية بوادي حضرموت، وتلمس أحوالها ودعمها اللامحدود لليمن، وتقديم المساعدات الغذائية للمواطنين والنازحين.

وأوضح مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بوادي وصحراء حضرموت، أن مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية سينفذ وفق خطة مرسومة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ بتوزيع مساعدات غذائية تستهدف 300 أسرة، إلى جانب توزيع مواد إيوائية «خيام وبطانيات» تستهدف 1,800 فرد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يدشن المساعدات في ثمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا