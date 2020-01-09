شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن المساعدات في ثمود والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد عضو مجلس النواب الشيخ صالح العامري باهتمام المملكة ممثلة في المركز بالمديريات الصحراوية بوادي حضرموت، وتلمس أحوالها ودعمها اللامحدود لليمن، وتقديم المساعدات الغذائية للمواطنين والنازحين.
وأوضح مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بوادي وصحراء حضرموت، أن مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية سينفذ وفق خطة مرسومة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ بتوزيع مساعدات غذائية تستهدف 300 أسرة، إلى جانب توزيع مواد إيوائية «خيام وبطانيات» تستهدف 1,800 فرد.
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