شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: برنامج طموح لـ«العشرين» برئاسة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف المجموعة، خلال لقائه بسفراء ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين لدى المملكة والدول المدعوة للحضور والمشاركة في القمة، في مقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض أمس.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة للقمة فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي، وذلك في إطار ورشة العمل التي افتتحها سموه وتقيمها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين.