شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: برنامج طموح لـ«العشرين» برئاسة المملكة والان نبدء بالتفاصيل
حضر اللقاء وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة للقمة فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي، وذلك في إطار ورشة العمل التي افتتحها سموه وتقيمها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين.
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