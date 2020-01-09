شكرا لقرائتكم خبر عن 95 ألف دولار مواد غذائية وإيوائية لصعدة والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتوزيع مواد غذائية وإيوائية في محافظة صعدة بقيمة 95 ألف دولار أمريكي، يستفيد منها 72 ألف فرد.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز. وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي أنه سيجري بموجب الاتفاقية توزيع 30 ألف سلة غذائية و1.500 خيمة و3.000 بطانية، و6.000 حقيبة إيوائية، تحتوي الحقيبة الواحدة على غطاء بلاستيكي وبساط وأدوات مطبخ ووعاء ماء ومصباح يعمل بالطاقة الشمسية وموقد طبخ وشبكة للناموس.

وتستهدف الأسر الأكثر احتياجا في محافظة صعدة والنازحين منها إلى محافظات الجوف ومأرب وحضرموت بالإضافة إلى المناطق المحاذية لصعدة. وتقدمت منسقة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وضحى سيف بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولمركز الملك سلمان للإغاثة؛ على تقديم المساعدات المتنوعة، ودعمهم السخي غير المحدود لليمن، مشيرة إلى أنه جرى توقيع اتفاقية لتأمين وتوزيع المساعدات الغذائية لمحافظة صعدة والنازحين إليها.