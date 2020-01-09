شكرا لقرائتكم خبر عن «سبل» يخدم 56 ألف مواطن والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف البوابة إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، مدعما باختبارات قياس الميول الوظيفي. وتتيح بوابة «سبل» المطورة خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد؛ لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة. وتساعد في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.
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