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فيديو.. غالبية الموقوفة خدماتهم بسبب الكمبيالات.. قصص من المعاناة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الإعلامي خالد العقيلي، خلال برنامج “تم”، على شاشة قناة SBC عن قضية الكمبيالات والسند لأمر، والتي سببت معاناة للكثيرين بسب إيقاف الخدمات.
وقال: إن غالبية الموقوفة خدماتهم أو الأكثرية منهم بسبب موضوع الكمبيالات، كما تطرق إلى قصة واقعية لأحد الأشخاص مع شركة محلية من شركات الاتصالات أخذت الراوتر الخاص بأحد العملاء بسبب كمبيالة، في إشارة إلى مدى خطورة هذا الأمر.
وأضاف العقيلي أن أسهل شيء لدى الجهة المعنية إيقاف الخدمات والتي تسبب المعاناة والآلام لأسر بأكملها.
ووجه العقيلي رسالة لوزارة العدل والجهات المعنية بالنظر في موضوع تفشي الكمبيالات والسند لأمر، واستغلال هذا الأمر في وقف الخدمات وإرهاق كاهل متابعات الخليج 365.
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