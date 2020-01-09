الجبير: المملكة تعمل لإبعاد العراق الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير: إن المملكة تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص.

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وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تعمل المملكة لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب، وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن”.

وتابع عادل الجبير: “ستقف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه لعروبته”.

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