- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم الجبير: المملكة تعمل لإبعاد العراق الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجبير: المملكة تعمل لإبعاد العراق الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير: إن المملكة تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تعمل المملكة لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب، وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن”.
وتابع عادل الجبير: “ستقف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه لعروبته”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: المملكة تعمل لإبعاد العراق الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.