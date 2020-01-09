استعلام نتائج قبول الأمن العام 1441 رجال عبر موقع أبشر توظيف jobs.sa الإلكتروني

ننشر رابط استعلام نتائج قبول الأمن العام 1441 رجال عبر موقع أبشر توظيف الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم الأربعاء بتاريخ 27 نوفمبر 2019 الموافق لتاريخ 30 ربيع الأول 1441 عن إطلاق نتائج الأمن العام للرجال المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية المعلن عنها على رتبة “جندي” بالقطاع العسكري.

وتتيح بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني إمكانية الاستعلام حالياً عن نتائج قبول الأمن العام 1441 لمن قاموا بالتقديم لشغل الوظائف المعلنة في الأوقات المحددة رسمياً للتقديم، حيث يتم الاستفسار عن نتائج القبول المبدئي لمن انطبقت عليهم شروط شغل الوظيفة العسكرية بقطاع الأمن العام 1441، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر رابط استعلام عن نتائج تقديم وظائف أبشر الأمن العام الرسمي والمتطلبات اللازم توافرها عند المطابقة.

استعلام نتائج قبول الأمن العام 1441

تم الإعلان رسمياً اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 30 ربيع الأول 1441 من جانب الإدارة العامة للتسجيل والقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية عن إطلاقها وإتاحتها نتائج القبول المبدئي للمتقدمين لشغل وظائف الأمن العام ممن انطبقت وتوافرت بهم شروط شغل الوظيفة العسكرية بالقطاع للتعيين على رتبة جندي، وقد أوضحت عدداً من التعليمات الواجب الالتزام بها، حيث يمكنكم التعرف على تعليمات إدارة القبول المركزي من خلال التالي: