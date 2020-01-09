نظام نور نتائج الطلاب بالهوية الوطنية المركزي 1441 استعلام درجات الطلاب Noor Results

ننشر رابط دخول نظام نور نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق المركزي noor results لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1441، حيث نقوم بتوفير رابط نظام نور بالهوية الوطنية Eduwave أو بالسجل المدني فقط فور إطلاقه من جانب وزارة التعليم العام السعودية، ويجب العلم بأنه سيتم تعطيل الرابط من قبل الوزارة مع بداية فترة اختبارات منتصف العام الدراسي الجاري 1441، ويتم الإعلان عن تفعيل الرابط بعد انتهاء فترة الاختبارات ومن ثم رصد درجات الطلاب، ثم يتم تدشين رابط نظام نور بالهوية الوطنية للطالب أو ولي الأمر في نهاية أسبوع الاختبارات الثاني.

ويتم البحث عن رابط نظام نور نتائج الطلاب بالهوية الرسمي لسهولة الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلاله، فهو لا يتطلب سوى إدخال رقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق الموجود أمام المُستخدم عبر موقع نظام نور إشعار درجات الطلاب noorresults.moe.gov.sa الإلكتروني التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ومن يرغب في استعلام نتائج أبنائه، يُمكنه ذلك من خلال دخول نظام نور لولي الأمر أو اتباع رابط نظام نور لنتائج الطلاب المركزي الرسمي المُرفق عبر موقعنا موقع عرب فور نيوز.

نظام نور نتائج الطلاب بالهوية الوطنية

قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق نظام نور الموحد من أجل خدمة مستفيدي العملية التعليمية إلكترونياً من خلال نظام إلكتروني شامل لكافة مدارس التعليم العام بالمملكة (رياض الأطفال، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى إحداث تطوراً بالتعليم السعودي لمواكبة التطورات الحديثة، ونقل التعليم من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية، للتيسير على كافة مستخدمي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق من منسوبي وزارة التعليم، ويوفر النظام المركزي في الوقت الحالي إمكانية استعلام نتائج المنتصف عن طريق دخول نظام نور نتائج الطلاب بالهوية الوطنية الرسمي.

ويوفر موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني ورمز التحقق فقط لولي الأمر إمكانية التعرف على نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط، حيث يتم تقديم خدمات تعليمية إلكترونية لأولياء الأمور عبر نظام نور مثل تسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي أو تسجيلهم في خدمة النقل المدرسي، ومتابعة الغياب والحضور للأبناء والبنات، والقيام بإدخال التعديلات المطلوبة على البيانات الخاصة بالطلاب/الطالبات، والإطلاع على الجدول المدرسي الخاص بالطالب، إلى جانب إمكانية الإطلاع على درجات أبنائه عن طريق دخول موقع نظام نور المركزي باتباع رابط نظام نور نتائج الطلاب بالهوية الرسمي المُرفق من خلال التالي:

نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور. نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط الرسمي (مُعطل حالياً).

نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط

يتم إطلاق الموقع البديل التابع لوزارة التعليم لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات من خلاله لتخفيف الضغط عن الموقع الرئيسي لنظام نور المركزي، ويتم تدشين موقع نور بالهوية الوطنية أو نظام نور بالسجل المدني عند حلول موعد إطلاق نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول أو الثاني وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل الوزارة لمتابعة نتائج الطلاب وإدخال الدرجات في نظام نور 1441، إلى جانب خطة التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجاري، ومن يرغب في التعرف على طريقة استخراج نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

Advertisements

نظام نور برقم الهوية الوطنية 1441

تقوم وزارة التعليم السعودية بتعطيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط نظام نور بالسجل المدني فقط وبدون رقم سري لحين اكتمال رصد الدرجات، ويتم ذلك بالتزامن مع نهاية فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول والانتهاء من رصد درجات الطلاب 1441، حيث يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية الاستعلام عن نتائج الأبناء والبنات عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي على موقع نظام نور المركزي عن طريق إدخال (اسم المُستخدم وكلمة المرور)، أو من خلال اتباع رابط نظام نور نتائج الطلاب بالهوية الوطنية الرسمي عبر موقع عرب فور نيوز.

ويتم تعديل الدرجات للمرحلة المتوسطة في نظام نور برقم الهوية الوطنية وفقاً لآلية مُحددة، حيث يتم التعديل من خلال فتح مُحرك البحث من قبل إدارة الاختبارات والقبول باعتبارها الجهة المختصة، ومن ثم الدخول على صفحة بيانات الطالب/الطالبة واختيار (لإدخال درجات طالب أنقر هنا)، ويجب رفع محضر تعديل عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة الاختبارات والقبول، ويتم دخول الموقع الرسمي من خلال رابط نظام نور نتائج الطلاب بالهوية الوطنية المباشر المرفق.

تحديث: تم البدء في استقبال طلبات تسجيل الطلاب المُستجدين بالصف الأول الأول الابتدائي بمدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ويستمر التسجيل في نظام نور المركزي للطلاب السعوديين وغير السعوديين حتى انتهاء موعد التسجيل المقرر أو تسديد الشواغر، ويتم تسجيل طلاب الصف الأول من خلال حساب نظام نور لولي الأمر أو عن طريق مُستخدم قائد المدرسة، كما يتم الاستعلام عن درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول من خلال موقع نظام نور نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط noor results.

دخول نظام نور 1441

يتيح نظام نور 1441 إمكانية تسجيل حساب ولي أمر جديد من خلال دخول موقع نور المركزي المختص بالعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الأبناء وتسجيل طالب جديد في النظام للاستفادة من خدمة النقل المدرسي التابعة لشركة تطوير النقل التعليمي، ويمكنكم دخول نظام نور المركزي من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

تحديث: تضع وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية خطة التقويم الدراسي التي تتضمن كافة المواعيد الدراسية مثل موعد اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الأول، وموعد إجازة المرحلتين رياض الأطفال والابتدائية منتصف العام الدراسي، ويمكنكم التعرف على المواعيد الدراسية الهامة التي يبحث العديد من الطلاب والطالبات من خلال النقاط التالية:

موعد اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1440-1441هـ: يوم الأحد بتاريخ 25 ربيع الثاني 1441هـ الموافق لتاريخ 22 ديسمبر 2019م. تبدأ إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ممن اجتازوا لمعايير التقويم في نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 29 ربيع الثاني 1441هـ الموافق لتاريخ 26 ديسمبر 2019م. استكمال البرامج العلاجية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية غير المتقنين لمعايير التقويم يوم الأحد بتاريخ 3 جمادي الأولى 1441 الموافق لتاريخ 29 ديسمبر 2019م.

ويجب العلم بأن الموقع المتاح حالياً هو موقع نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، حيث يتم الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة وإدخال البيانات الشخصية للمستخدمين، أما عن رابط نظام نور نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فمن المقرر أن يتم إطلاقه وإتاحته في أوقات استخراج نتائج الطلاب 1441 الفصل الدراسي الأول والثاني.