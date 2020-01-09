رقم حساب المواطن المجاني 1441.. وسائل اتصال خدمة العملاء الإلكترونية على مدار 24 ساعة

يتيح برنامج الدعم الحكومي إمكانية التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم حساب المواطن المجاني المباشر أو من خلال وسائل التواصل الإلكترونية المتعددة الأخرى، حيث يتم الاتصال بالبرنامج للحصول على معلومات أو تقديم استفسارات أو شكاوى على مبالغ الاستحقاق، وتتعدد كلمات البحث عن خدمة عملاء حساب المواطن الرقم المجاني، حيث يبحث العديد عن رقم تليفون حساب المواطن للاعتراض أو رقم هاتف حساب المواطن للشكاوى.

ومن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة الثالثة والعشرون الخاصة بشهر أكتوبر 2019 اليوم الخميس بتاريخ 11 صفر 1441 الموافق لتاريخ 10 أكتوبر 2019، وذلك وفقاً للموعد الرسمي المحدد من جانب برنامج حساب المواطن رسمياً، ومن خلال موقع عرب نيوز بإمكانكم التعرف على وسائل اتصال حساب المواطن ومواعيد استقبال الاتصالات، كما يمكنكم التعرف على موعد نزول حساب المواطن بالتاريخ الميلادي والهجري ومتابعة عداد حساب المواطن لمعرفة الوقت المتبقي على الإيداع والصرف خلال الدفعات المقبلة بمشيئة الله تعالى.

رقم حساب المواطن المجاني 1441

يوفر برنامج حساب المواطن العديد من الوسائل التي يتم التواصل بها مع خدمة عملاء حساب المواطن، حيث يمكن التواصل من خلال حساب خدمة العملاء للرد على استفسارات المستفيدين/المستفيدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما يمكن التواصل للشكاوى أو تقديم استفساراً عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ولم يكتفي البرنامج بهذه الوسائل، وإنما أضاف خدمة صوتك مسموع الإلكترونية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين من أجل رفع جودة الخدمة.

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وتهدف خدمة صوتك مسموع الإلكترونية المقدمة من برنامج حساب المواطن إلى دراسة طلب المستفيد ومتابعته وتقديم نتائج الطلب المقدم، كما يتيح البرنامج خاصية التواصل من خلال رقم حساب المواطن المجاني أو رقم تليفون حساب المواطن، ومن يرغب في التعرف على كافة وسائل الاتصال ومواعيد استقبال الاتصالات الرسمية، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رقم حساب المواطن (19912)، من يوم الأحد إلي الخميس، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 10 مساءً. حساب المواطن خدمة العملاء تويتر (citizen care)، ويتم استقبال الطلبات علي مدار اليوم باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً وحتي الساعة 11 مساءً. بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa)، وتستقبل البوابة طلبات المواطنين علي مدار 24 ساعة. خدمة صوتك مسموع الإلكترونية (urv.ca.gov.sa)، ويتم استقبال الطلبات على مدار اليوم.

موعد نزول حساب المواطن ديسمبر 2019

وفقاً لمواعيد إيداع حساب المواطن السعودي في الحسابات البنكية للمستفيدين من مبالغ برنامج الدعم الحكومي والمحددة من قبل البرنامج بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة الخامسة والعشرون ديسمبر 2019 في يوم (الثلاثاء بتاريخ 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441هـ)، وبحساب المدة الزمنية المتبقية على صرف حساب المواطن السعودي أو عداد حساب المواطن 1441 اعتباراً من اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الموافق لتاريخ 15 ربيع الأول 1441هـ، فإن عدد الأيام المتبقية على نزول حساب المواطن هو (28 يوماً).