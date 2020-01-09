رقم حساب المواطن 1441 والقنوات الرسمية للتواصل مع برنامج الدعم الحكومي|تليفون الشكاوى

يتيح برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية التواصل مع الدعم الفني من خلال الاتصال على رقم حساب المواطن 1441 المجاني أو رقم تليفون حساب المواطن المباشر، كما يتيح إمكانية التواصل أيضاً من خلال عدداً من القنوات الرسمية الأخرى التي تستقبل الاستفسارات والشكاوى على مدار اليوم، حيث يوجد أكثر من حساب رسمي يتم من خلاله تقديم الدعم الفني للمستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن 1441.

ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر كافة وسائل اتصال حساب المواطن الدعم الفني المباشرة، بالإضافة إلى رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، كما يمكنكم متابعة موعد نزول حساب المواطن للتعرف على تاريخ إيداع الدفعة المقبلة عن طريق عداد حساب المواطن 1441.

رقم حساب المواطن 1441

يوفر برنامج حساب المواطن السعودي عدداً من القنوات الرسمية للتواصل مع الدعم الفني من أجل خدمة كافة المستفيدين ولمستفيدات من البرنامج بصورة أفضل عن طريق رقم تليفون حساب المواطن الموحد أو رقم حساب المواطن المجاني، أو عن طريق خدمة صوتك مسموع الإلكترونية التي وفرها البرنامج من أجل تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة المقدمة من البرنامج، وتهدف الخدمة إلى دراسة طلب المستفيد ومتابعته والتعرف على نتائج الطلب المقدم من جانب المستفيد.

ويحرص برنامج حساب المواطن على الحصول على المعلومات الصحيحة حول البرنامج من خلال قنواته الرسمية، ومن أجل ذلك قام بتوفير مجموعة متنوعة من القنوات الرسمية لاستقبال طلبات واستفسارات وشكاوى المستفيدين، ويمكن التواصل مباشرة من خلال رقم حساب المواطن 1441 المرفق بالمقال، كما يعد حساب المواطن الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هو المصدر الرئيسي للحصول على المعلومات والمواعيد والأرقام المتعلقة ببرنامج الدعم الحكومي، كما أن حساب خدمة العملاء تويتر هو المختص بالرد على كافة استفسارات المستفيدين من البرنامج.

Advertisements

ويسعى موقع عرب نيوز لتوفير كافة وسائل اتصال حساب المواطن للتسهيل والتيسير على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم التعرف على كافة وسائل الاتصال مع دعم البرنامج الفني ومواعيد استقبال الطلبات لكل وسيلة من الوسائل المتاحة من خلال الجدول التالي:

الخدمة الاتصال مواعيد العمل رقم حساب المواطن 19912 من الأحد حتى الخميس اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً. خدمة العملاء تويتر citizen care على مدار اليوم، باستثناء الجمعة والسبت من الساعة 1:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 مساءً. بوابة حساب المواطن ca.gov.sa على مدار اليوم. صوتك مسموع urv.ca.gov.sa على مدار اليوم.

موعد إيداع حساب المواطن ديسمبر 2019

أعلن حساب المواطن رسمياً يوم الاثنين بتاريخ 30 سبتمبر 2019 الموافق لتاريخ 1 صفر 1441هـ عن صدور نتائج الأهلية لدورة الاستحقاق الـ24 لشهر نوفمبر 2019م، حيث يتم التحقق من الأهلية لمعرفة الحالة أو استعلام حساب المواطن السعودي من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

وطبقاً للمواعيد المحددة من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لإيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين من مبالغ الدعم والمحددة بتاريخ 10 من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة الخامسة والعشرون ديسمبر 2019 في يوم (الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441هـ).