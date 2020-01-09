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عاجل : ضربات صاروخية تستهدف القاعدة الأمريكية في بغداد.. وانفجارات عنيفة تهز المنطقة الخضراء وصافرة الإنذار تدوي في السفارة الأمريكية

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ليلى عبداللطيف

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