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عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، إن المعارك في سرت شهدت أمس أول عملية تركية باستخدام القوة المميتة لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ضد مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

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شاهد .. أول عملية تركية في ليبيا تدمر رتل كـامل لقوات حفتر.. (فيديو مرعب)



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وأضاف بن عثمان في تغريدة له على حساب بتويتر، أن العملية سحقت رتل للقرامطة التابع لحتفر والرسالة وصلت إلى القاهرة وأبو ظبي التابعين للواء المتقاعد.

وكتب في تغريدة له: ثوارنا الأحرار ، شعبنا العظيم .. يوم أمس كانت أول عملية تركية باستخدام القوة المميتة ضد العدو لدعم حكومة الوفاق .. العملية في منطقة عمليات سرت حيث تم سحق رتل للقرامطة- الرسالة الاستراتيجية وصلت القاهرة و أبوظبي - فضلًا ، ساهموا في النشر و ارفعوا معنويات بعضكم البعض"

وأعلنت حكومة الوفاق اليوم، مقتل 20 جندي من مليشيات خليفة حفتر، في حين أعلنت مصادر أن الساعات القادمة ستتقدم الوفاق لتحرير منطقة سرت مرة أخري.