الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق .. الخميس

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدِ الخميس، لافتة إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق، مع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر. وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة)؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

ولفتت الهيئة، إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، بينما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. وأكدت الهيئة، انخفاض درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط. وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس: