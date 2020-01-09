كشف قصة العثور على 10 قبور مجهولة داخل حوش عشوائي بشرق الرياض

صرح عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض إبراهيم فهيد العنزي، بأنه أثناء جولاته الأسبوعية لشرق الرياض فوجئ بوجود عشر مقابر داخل سور بلا أبواب، تبعد عن «النظيم شرق» بتسعة كيلومترات، إلا أنه عند زيارته للمنطقة مرة أخرى، وجد تلك المقابر مفتوحة، ولا يوجد شيء بداخلها، ما يؤكد سرقتها من قبل العابثين. وقال العنزي وفقًا لـ«عاجل»: أثناء عملي بالجولات الميدانية للمناطق العشوائية بشرق الرياض وجدت عشرة قبور موجودة داخل حوش به أربعة أبواب مفتوحة، لافتًا إلى أنه من المستغرب أن هذا الحوش يقع بالقرب من الأحياء السكنية، ومصانع المنطقة.

وأضاف العنزي: على الفور تحركت، وقدمت خطابًا بالواقعة للمجلس البلدي، الذي رفعه بدوره إلى أمانة منطقة الرياض، إلا أننا لم نجد تحركًا حتى اللحظة، رغم مرور 15 يومًا على هذه الخطوة.. وقبل أسبوع من الآن قدمت بلاغًا لشرطة النظيم وأعطيت المسئولين تفاصيل الواقعة. وفجر العنزي مفاجأ بقوله: عند جولتي اليوم الأربعاء، مررت بالقبور المشار إليها، إلا أنني وجدتها محفورة، ولا يوجد شيء بداخلها، ولا أعلم من قام بفتحها وأخذا ما بداخلها، مطالبًا المسئولين بالتحقيق في الواقعة، خاصة أن عمالة المنطقة ليست نظامية وعددهم يزيد على 10 آلاف فرد.