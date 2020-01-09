“المرور” يذكر بشروط الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

ذكّرت الإدارة العامة للمرور بشروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر. وأوضحت أنه يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يوماً من تاريخ تسجيلها، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة جرى الاعتراض عليها مسبقاً من خلال أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

وأضافت أنه عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة، فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد. وأشارت إلى أن معلومات المخالفة تُعرض مع الصور على هيئة تقرير، ويُسمح بمشاهدة التقرير مرتين فقط خلال فترة 30 يوماً من تاريخ تسجيلها.