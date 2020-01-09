صور.. 4 مطلوبين ملاحقون أمنياً

لم يتبق سوى 4 مطلوبين أمنياً من أصل 32 في محافظة القطيف، من الواردة أسماؤهم في قائمتي وزارة الداخلية المعلنة منذ 2011 (قائمة الـ 23 مطلوبا والخاصة بمثيري الشغب، وقائمة الـ 9 إرهابيين). وبلغ عدد الموقوفين من القائمتين 9 مطلوبين، فيما لا يزال البحث جارياً عن 4 مطلوبين، منهم 3 على قائمة الـ9، كما أن 7 مطلوبين من قائمة الـ 23 سلموا أنفسهم للجهات الأمنية، وتم إطلاق سراح 4 منهم فيما بعد.

وتقلصت قائمة الـ23 إلى مطلوب واحد لا يزال هارباً، وهو فاضل حسن عبدالله الصفواني، وذلك بعد القبض على: بشير جعفر المطلق، أحمد شرف السادة، حسين آل ربيع، رضوان آل رضوان، عبدالله آل سريح، صالح الزنادي، محمد الشاخوري، منتظر السبتي، عباس المزرع، ومقتل مرسي آل ربح، وخالد اللباد، فيما قتل محمد الفرج على يد المطلوب الأمني علي حسن آل أبوعبدالله، وسلم كل من: شاه آل شوكان، وموسى المبيوق، وحسن المطلق، وعلي خلفان وحسين البراكي أنفسهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت سابق، كما سلم كل من: محمد عيسى صالح آل لباد، ورمزي محمد عبدالله آل جمال، وعلي حسن أحمد آل زايد أنفسهم طواعية للجهات الأمنية.

فيما تقلص عدد الإرهابيين في قائمة الـ9 إلى 3، بعد مقتل المطلوبين جعفر بن حسن مكي المبيريك، وحسن محمود علي عبدالله، وفاضل عبدالله محمد آل حمادة، ومفيد حمزة علي العلوان، وماجد بن علي عبدالرحيم الفرج، فيما قبض على زعيم الخلية محمد حسين العمار، ليتبقى من القائمة حالياً كل من: ميثم بن علي محمد القديحي، علي بلال سعود آل حمد وأيمن إبراهيم حسن المختار.