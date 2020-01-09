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وزير الخارجية يلتقي سفراء ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين لدى المملكة

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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، سفراء ورؤساء وفود الدول المدعوة للحضور والمشاركة في برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للعام 2020 في الرياض.

ورحّب الوزير برؤساء بعثات الدول المشاركة في برنامج رئاسة المملكة للمجموعة، مؤكدًا أهمية البرنامج في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف المجموعة. وحضر اللقاء وزير الدولة فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي فهد التونسي، وذلك في إطار ورشة العمل التي افتتحتها وتقيمها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين.

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