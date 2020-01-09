فيصل بن مشعل يلتقي الفائزين بمعسكر مسك

التقى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس، الفائزين بمعسكر مسك للمشاريع الناشئة في نسخة الثانية من مسَرِّعة «مسك 500»، بتنظيم من مبادرة «مسك الابتكار»، بالشراكة مع مجلس شباب القصيم، وشارك فيها 150 شابا من المنطقة، قدّموا 22 مشروعا مختلفا وبرعاية مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية». ورحّب أمير القصيم بهم، متمنيا أن تكون الجائزة التي حققوها دافعا ومحفزا لهم في النجاح والتميز في عدة مجالات استثمارية، لما يخدم المنطقة ويبرز ما فيها من عدة أعمال ومشاريع ناشئة ومحفزة، مشيدا بما تتلقاه المؤسسة من دعم وعناية ولي العهد، مثمنا ما تبذله من مبادرات وجهود في خدمة أبناء دوت الخليج.



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