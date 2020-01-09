فيصل بن مشعل يلتقي الفائزين بمعسكر مسك

ورحّب أمير القصيم بهم، متمنيا أن تكون الجائزة التي حققوها دافعا ومحفزا لهم في النجاح والتميز في عدة مجالات استثمارية، لما يخدم المنطقة ويبرز ما فيها من عدة أعمال ومشاريع ناشئة ومحفزة، مشيدا بما تتلقاه المؤسسة من دعم وعناية ولي العهد، مثمنا ما تبذله من مبادرات وجهود في خدمة أبناء دوت الخليج.
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