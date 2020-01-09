وجاء في نص القرار: «تكون لوزير الداخلية صلاحية تمديد فترة الانتداب المحددة في لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/ 3 / 1432، على ألا يتجاوز إجمالي مدة الانتداب-شاملة المدد الواردة في المادة الثانية والعشرين من اللائحة، 120 يوما خلال العام المالي الواحد، وذلك فيما يتصل بالمكلفين بمهمة حماية محميات «حرة الحرة، والخفنة، والطبيق، والعلا»، على أن يعمل بما ورد في هذا البند لـ3 سنوات من تاريخ القرار».
وحدد القرار بأن يصرف بدل الانتداب من المخصصات المالية للإدارة العامة للمجاهدين، ويرفع وزير الداخلية قبل انتهاء السنوات الثلاث تقريرا شاملا، يتضمن نتائج تطبيق القرار ومقترحاته في هذا الشأن.
نص المادة الثانية والعشرين
1 - لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مددا متوالية تزيد على 60 يوما إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك:
أ- موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة، على ألا تزيد فترة انتدابهم على 120 يوما
ب- من يكلف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية، الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي، على ألا تزيد فترة انتدابهم على 120 يوما
ج- موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف، على أن يصدر الوزير قرارا يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على 120 يوما
2 - يجوز للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد على 30 يوما على فترة الـ60 يوما
البدل النقدي للمنتدب داخل المملكة «يوميا»
المرتبة 1، 2، 3: 150 ريالا
المرتبة: 4، 5: 200 ريال
المرتبة 6: 320 ريالا
المرتبة 7، 8: 400 ريال
المرتبة 9، 10، 11: 600 ريال
المرتبة 12، 13: 700 ريال
المرتبة 14، 15: 800 ريال
كانت هذه تفاصيل خبر مساواة حراس المحميات بالدبلوماسيين في الانتداب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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