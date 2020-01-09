3471 خدمة تقدمها الجهات الحكومية 61% منها للأفراد

بلغ عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية والتقليدية 3471 خدمة، منها 3374 خدمة إلكترونية، تشكل ما نسبته 97.2% من إجمالي الخدمات، مقابل 97 خدمة تقليدية تشكل نسبة 2.8%.

وحسب مؤشرات المنصة الوطنية الموحدة التي يشغلها برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر»، تشكل الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد 61.1% من إجمالي الخدمات الحكومية، مقابل 23.1% للخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال، فيما تبلغ نسبة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لجهات حكومية أخرى 10.1%.

الخدمات الحكومية

المجموع 3471 خدمة

التكاملية26.0%

الإجرائية 52.2%

التفاعلية15.3%

المعلوماتية6.5%

الخدمات الحكومية التقليدية

عدد الخدمات 97 خدمة

النسبة 2.8%

الخدمات الحكومية الإلكترونية

Advertisements

عدد الخدمات3374

النسبة 97.2%

الخدمات «حكومة - أفراد» (G-C)

النسبة 61.1%

الخدمات «حكومة - أعمال» (G-B)

النسبة 23.1%

الخدمات «حكومة - حكومة» (G-G)

النسبة 5.7%

الخدمات التي تقدم لجميع أنواع المستفيدين «G-C,G-B,G-G»

النسبة 10.1%