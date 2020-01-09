3471 خدمة تقدمها الجهات الحكومية 61% منها للأفراد

وحسب مؤشرات المنصة الوطنية الموحدة التي يشغلها برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر»، تشكل الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد 61.1% من إجمالي الخدمات الحكومية، مقابل 23.1% للخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال، فيما تبلغ نسبة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لجهات حكومية أخرى 10.1%.
الخدمات الحكومية
المجموع 3471 خدمة
التكاملية26.0%
الإجرائية 52.2%
التفاعلية15.3%
المعلوماتية6.5%
الخدمات الحكومية التقليدية
عدد الخدمات 97 خدمة
النسبة 2.8%
الخدمات الحكومية الإلكترونية
عدد الخدمات3374
النسبة 97.2%
الخدمات «حكومة - أفراد» (G-C)
النسبة 61.1%
الخدمات «حكومة - أعمال» (G-B)
النسبة 23.1%
الخدمات «حكومة - حكومة» (G-G)
النسبة 5.7%
الخدمات التي تقدم لجميع أنواع المستفيدين «G-C,G-B,G-G»
النسبة 10.1%
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