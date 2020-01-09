إزالة تعديات على أرض للري بالأحساء

وأشار المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان، إلى توجيه محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، بتنفيذ أعمال إزالة التعديات، والتي تمثلت في بناء سور وزراعة نخيل في أحرام المؤسسة، وهو يعد شكلا من أشكال التعدي على الأراضي الحكومية دون وجه حق.
وأضاف أن جهات الاختصاص في المؤسسة، تابعت أعمال التعدي ورصدته وجرى التأكد من عدم ثبوت ملكية الأرض للمعتدي، كما جرى إنذاره بسرعة إخلاء الموقع من الإحداثات فوراً، ولم يتجاوب، وباشرت الآليات إزالة التعديات، كما فرضت على المعتدي تكاليف الإزالة وغرامة مالية مضاعفة. وشددت المؤسسة على أنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة غير النظامية.
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