حسام بن سعود يبحث مع التويجري تطوير الباحة سياحيا

التقى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد مزيد التويجري، وذلك في مقر الوزارة، ضمن زياراته التي يقوم بها لعدد من الوزراء، لدفع عجلة التنمية بالمنطقة. وجرى -خلال اللقاء- مناقشة جملة من الموضوعات التي تتعلق بمبادرة تطوير الوجهة السياحية للباحة ضمن برنامج التحول الوطني، والميزة النسبية للمنطقة، والسياسات التنموية، والمنهج الإحصائي والتخطيطي لقطاعات الوزارة، واحتياجات المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها من البرامج التنموية المختلفة، ومشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط في تحليل مخرجات المرصد الحضاري للمنطقة، وقياس مؤشراته، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.



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