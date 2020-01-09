التعليم تستعين بالتدريب التقني لتحويل الثانويات إلى أكاديميات

فيما تتجه وزارة التعليم لإطلاق مشروع تحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة، منها مسارات تقنية وفنية، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لـ«دوت الخليج»، أن الوزارة قررت الاستفادة من خبرات المؤسسة المتمثلة في ثانوياتها الصناعية، التي ما زالت تدرب الطلاب على المجالات التقنية.

التعاون مع الوزارة

أشار الفهيد إلى أن التعاون بين الوزارة والمؤسسة في تحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة، سيتم خلال تحديد المسارات المناسبة للطلاب ولسوق العمل، والاستفادة من خبرات الكوادر المؤهلة التي تعمل في كليات ومعاهد المؤسسة على تدريس وتدريب الطلاب.

أعداد الكليات

أضاف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، «وصلت أعداد الكليات التقنية إلى 44 للبنين، و23 للبنات، و48 فرعا لهذه الكليات، إضافة إلى 31 كلية عالمية للبنين والبنات، و64 معهداً صناعياً ثانوياً، و29 معهداً يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص في كل مناطق المملكة».

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استحداث 4 مسارات

كان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أعلن قرب الانتهاء من مشروع تحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة، فيما أكد مختصون أنه من المتوقع استحداث 4 مسارات جديدة هي «المسار التقني، والمسار المهني، والمسار الفني، ومسار العلوم والرياضيات»، إضافة إلى المسار العلمي والمسار الشرعي «الأدبي» المعمول بهما حاليا في نظام المقررات، الأمر الذي سيسهم في إيجاد خيارات متعددة تناسب قدرات وميول الطلاب والطالبات، وتغذية سوق العمل بالكفاءات المناسبة.

أهداف الأكاديميات

من أبرز أهداف الأكاديميات المتخصصة، هو تزويد طلاب الثانوية بالمهارات، التي تساعد على تهيئتهم وتدريبهم على الأعمال التي يحتاجها سوق العمل.