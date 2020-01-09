مهرجانان للفراولة والبرتقال في حائل

وقال التميمي، إن استقبال الزوار من العوائل والأفراد سيكون يوميا، من الواحدة ظهرا وحتى الـ5 مساءً، ما عدا الخميس الذي سيخصص لأعمال الصيانة.
وكان المطيري دشّن فعاليات مهرجان برتقالة حائل المقامة في مزرعة عبدالكريم العبيداء في قرية القاعد، وتجول في مواقع المزارعين المشاركين في عرض منتجاتهم خلال المهرجان، واطلع على الجهود القائمة للمحافظة على شجرة برتقالة حائل التي تمتاز بوفرة إنتاجها وجودته، ومقاومتها درجات الحرارة المنخفضة.
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