مهرجانان للفراولة والبرتقال في حائل

دشّن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح المطيري، مساء أول من أمس، فعاليات حديقة فراولة حائل بقرية الودي، واستمع إلى شرح من مهندس المشروع حماد حمود التميمي، الذي أوضح أن المزرعة تضم 25 ألف شتلة فراولة تضم 4 أصناف، هي «فيرتونا - سويتشارلي - ماركيز - فاستيفال»، مشيرا إلى أن البيوت المحمية لإنتاج الفراولة تتم عبر تقنية الزراعة المائية «بنظام الهيدربونيك».

وقال التميمي، إن استقبال الزوار من العوائل والأفراد سيكون يوميا، من الواحدة ظهرا وحتى الـ5 مساءً، ما عدا الخميس الذي سيخصص لأعمال الصيانة.

وكان المطيري دشّن فعاليات مهرجان برتقالة حائل المقامة في مزرعة عبدالكريم العبيداء في قرية القاعد، وتجول في مواقع المزارعين المشاركين في عرض منتجاتهم خلال المهرجان، واطلع على الجهود القائمة للمحافظة على شجرة برتقالة حائل التي تمتاز بوفرة إنتاجها وجودته، ومقاومتها درجات الحرارة المنخفضة.