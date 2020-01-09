فعاليات متنوعة في ربيع المظيلف

يشهد مهرجان (ربيع المظيلف) بنسخته الرابعة، والذي أطلق فعالياته رئيس المركز محمد آل شيبان، وبحضور رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي بالواجهة البحرية بكورنيش المظيلف، العديد من الفعاليات المتنوعة، والتي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من الأهالي والزوار. وأوضح مدير العلاقات العامة ببلدية المظيلف عبدالغني الغامدي أن المهرجان تنظمه البلدية بإشراف المحافظة، ومشاركة وزارة الداخلية، والهلال الأحمر، وهيئة الأمر بالمعروف، ووزارة الصحة، والتعليم، وجمعيتي البر بالمظيلف ودوقة، ولجنة التنمية، والعديد من المؤسسات والشركات والمجموعات التطوعية.



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