حديقة ألعاب مائية على مساحة 100 ألف متر بجدة

تستعد مدينة جدة لتنفيذ مجمع ترفيهي ضخم يحوي حديقة ألعاب مائية عالمية، في الواجهة البحرية على مساحة 100 ألف متر، إذ تعدّ من المواقع الأكثر سياحية في المملكة، وتحوي كثيرا من الملاهي للعوائل التي تطل أكثرها على الواجهة البحرية بالكورنيش.

أكوا بارك

نجد في وقتنا الحالي أن هناك متنزهات ترفيهية تشتهر في جدة، أبرزها «أكوا بارك المائي» الذي يعدّ أيضا منتجعا للعائلات ويحوي ألعابا مائية، وملاهي تناسب جميع أفراد الأسرة، كما يحوي مطاعم.

تشكي تشيز

تتميز بوجود 524 فرعا لها في الدول العربية، والغربية، ويضم المتنزه ألعاب الفيديو، والألعاب الإلكترونية الحديثة، وألعابا يدوية، وصالة لرياضة البولينج وللتزلج على الجليد، ويوجد مسرح للأطفال، وممثلون مشهورون، ويضم أماكن خاصة بجلوس العائلية، ومطاعم، ومقاهٍ.

الشلال و آيس لاند

مدينة ملاهي «الشلال» وآيس لاند «أول ملاه ترفيهية كاملة تضم مجموعة واسعة من الألعاب المناسبة لمختلف الفئات»، وتعدّ من الملاهي المناسبة للعوائل، وتتمتع بوجود طوابق عدة مقسمة بها الألعاب، وأيضا متاجر التسوق، إذ يوجد بها أضخم مركز تسوق يحوي ماركات عالمية.

كما أنها من أضخم الملاهي الترفيهية بمنطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط، وتحوي صالة لرياضة التزحلق على الثلج، وصالة لرياضة البولينج، وملاعب لكرة القدم.

جنغل لاند

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تتميز بالطابع الإفريقي، وبأنها أحد أجمل ملاهي جدة، والتي افتتحت عام 1999، وأطلق عليها أرض الأدغال، وتوجد بها إمكانات وتجهيزات حديثة، تجذب كثيرا من الزوار المحليين، والسياح. تضم لعبة الفورمولا، ولعبة الصاروخ، ولعبة الدوامة، والتي تعدّ من ألعاب التشويق والإثارة.

كما تحوي الألعاب التي تحتاج إلى مشاركة العائلة، ويوجد بها سيرك، إضافة إلى كثير من الألعاب الخاصة بالأطفال، كما تحوي سينما 3d.

ملاهي عطالله

تعدّ أحد أكبر المراكز الترفيهية في مدينة جدة، والملاهي مناسبة للعائلات، وتحوي ألعابا مختلفة مناسبة لكل الأعمار، كما تقدم عروضا ترفيهية طوال العام، ويوجد بها محلات ريدي تو وير شوب، وبها أماكن مغلقة داخلها للجلوس، وتضم صالة لرياضة التزلج على الجليد، ورياضة التسلق، وصالة البولينج، والبلياردو.

جزيرة الشراع

توجد على طريق الكورنيش، وتتمتع بإطلاله على ساحل البحر الأحمر. وأيضا واحة جدة للعلوم الترفيهية، وهي أحد الأماكن السياحية هناك، وتعدّ مكانا للتعلم بطريقة سهلة عن طريق مفاهيم حديثة في مجتمعاتنا العربية. وأيضا ملاهي الأمواج بجدة تعدّ من الأماكن الترفيهية المناسبة للعوائل، وتضم ألعابا متعددة ومختلفة.

متنزه الريم

يعدّ من أفضل متنزهات جدة، ويوجد في النزلة شارع المدائن، وهو متنزه مناسب بالعائلات، ويحوي مسبحا للصغار، وملاهي للأطفال، وألعابا مائية.