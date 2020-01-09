شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: نعمل على إبعاد العراق عن منزلقات الاقتتال والان نبدء بالتفاصيل
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب، وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن.
وشدد عبر "تويتر" على أن المملكة ستقف إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتمائه لعروبته.
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