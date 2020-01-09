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وزير الخارجية: ستقف المملكة كما هو عهدها مع جهود تحقيق الأمن والاستقرار للعراق
العراق بلد عربي شقيق وهو أحوج ما يكون لتكاتف أبنائه
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن العراق بلد عربي شقيق، وهو أحوج ما يكون اليوم لتكاتف أبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب، وألا يكون ساحة لمعركة هو الخاسر الأكبر فيها.
وأضاف وزير الخارجية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ستقف المملكة كما هو عهدها دومًا مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه العزيز”.
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