حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم استحقاق يناير

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حساب متابعات الخليج 365 يبدأ إيداع الدعم استحقاق يناير
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن برنامج حسب متابعات الخليج 365- قبل قليل- إيداع الدعم المستحق للدفعة الجديدة استحقاق شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وقال البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب متابعات الخليج 365، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله”.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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