السعودية | وزير الخارجية السعودي: العراق يحتاج لأبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي: العراق يحتاج لأبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن العراق هو بلد عربي شقيق وهو أحوج ما يكون لتكاتف أبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب، وأن لا يكون ساحة لمعركة هو الخاسر الأكبر فيها. وأكد في تغريدة له أن السعودية ستقف دوما مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه.

وفي السياق نفسه، أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن المملكة وقيادتها تقف دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات".