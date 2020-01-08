السعودية | «بنك الصين» يرفع أصول المصارف الأجنبية المرخصة في السعودية إلى 18.7 تريليون دولار

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 دقائق - 12:12 صباحًا, 9 يناير 2020 م
المناطق - الرياض
من المنتظر أن ترتفع قيمة أصول المصارف الأجنبية في السعودية بنسبة 21 في المائة، بعد الترخيص لبنك الصين المحدود لتصل إلى 18.7 تريليون دولار، مقابل 15.5 تريليون دولار قبل الترخيص له.
ووفقا لـ”الاقتصادية” سيصبح بنك الصين المحدود الذي وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم، على الترخيص له بفتح فرع في المملكة، ثاني أكبر بنك أجنبي في السعودية، ويحتل المرتبة الرابعة بين أكبر بنوك العالم، ورابع أكبر البنوك الصينية.
وارتفعت أصول بنك الصين المحدود بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بنسبة 6.3 في المائة، لتبلغ 3.24 تريليون دولار، مقابل 3.05 تريليون دولار بنهاية عام 2018.
كما ارتفعت أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بنسبة 5.2 في المائة، لتبلغ 24.5 مليار دولار، مقابل 23.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2018.
وصعدت أرباح البنك خلال الربع الثالث فقط من عام 2019، بنسبة 5.6 في المائة، لتبلغ 7.1 مليار دولار، مقابل 6.8 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2018.
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